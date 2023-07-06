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Очевидцы пожара в здании с ресторанами в Москве рассказали о произошедшем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы пожара в здании с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот» в центре Москвы 6 июля рассказали «Известиям» о случившемся.

«Когда подходил к ресторану, услышал хлопок какой-то, и пошел резко черный дым. Зашел в ресторан, минут через десять сказали выйти», — поделился один из гостей ресторана «Фаренгейт», расположенного в том же здании.

Другая свидетельница отметила, что возгорание произошло на террасе кафе «Пушкинъ». По словам женщины, из-за этого на первом этаже ресторана «Турандот» началось задымление.

Сотрудник кафе «Пушкинъ» заявил, что на момент происшествия в зале, как в любой будний день, находилось порядка 12 работников и около 30 посетителей.

«С того момента, как стало понятно, что пожар не локальный, а достаточно большой, начали выводить персонал и гостей», — добавил он.

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О возгорании стало известно ранее в четверг, 6 июля. Как сообщили некоторые свидетели, неподалеку проходила съемка, во время которой могло случиться короткое замыкание.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал.

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