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Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Правительство РФ просят ввести штрафы за нарушения продажи и производства биологически активных добавок (БАДов) в России. Соответствующее предложение содержится в письме «Деловой России» на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. С документом ознакомились «Известия».

В 2022 году в «Деловой России» был создан подкомитет по развитию парафармацевтической отрасли для анализа рынка и перспектив его развития. За время работы подкомитетом были выявлены существенные нарушения при обороте БАДов, говорится в письме.

В связи со сложностью контроля за продажами биологически активных добавок, в составе которых могут содержаться запрещенные вещества, правительству России предлагается принять ряд мер, необходимых для защиты потребителей, сообщается в документе.

Так, подкомитет предлагает вывести на рынок отечественные БАДы, разработать меры ответственности в виде штрафов за нарушения оборота и производства данной продукции, ускорить темпы цифровизации отечественных товаров, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли, уточняется в обращении к правительству.

Руководитель подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли «Деловой России» Георгий Капанадзе сообщил «Известиям», что работа по анализу состояния рынка БАДов ведется постоянно.

Так, за последний год экспертами было выявлено, что целый ряд проблем, в том числе недобросовестная конкуренция и непроверенная продукция с опасными веществами в составе, является следствием отсутствия эффективных мер контроля за отраслью биологически активных добавок, уточнил он.

По словам Капанадзе, предлагаемый пакет мер, созданный в результате большой работы, направлен на эффективное регулирование рынка, защиту прав потребителей и поддержку добросовестных производителей и поставщиков.

«Рассчитываем, что предложенные решения будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты правительством: от этого зависит здоровье миллионов людей и эффективное развитие рынка биологически активных добавок», — отметил он.

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Ранее, 27 июня, «Известия» сообщили о подготовке обращения «Деловой России» в правительство России. Как сообщил «Известиям» источник в руководстве общественной организации, в документ предлагалось включить предложение о введении заградительных пошлин на БАДы из недружественных стран.

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