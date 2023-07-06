Опубликованы кадры с последствиями обстрела Донецка

В распоряжении «Известий» в четверг, 6 июля, появились кадры с последствиями обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских националистов.

На записи можно оценить масштаб разрушений, нанесенных огнем радикалов с Украины. К последствиям атаки относятся пробитый фундамент жилых домов, выбитые стекла, испорченное имущество в частных домовладениях и разрушенная кровля.

Украинские националисты атаковали Донецк ранее этим же днем, 6 июля, из реактивных систем залпового огня «Град». По данным корреспондента «Известий» Евгения Быковского, снаряды попали в жилой дом, также загорелся автомобиль.

Как информирует мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, количество пострадавших в результате атаки достигло трех.

«<...> Ранены девочка 2019 г.р. и мужчина 1982 г.р.; по ул. Алябьева – мужчина 1962 г.р.», — отмечается в сообщении.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.