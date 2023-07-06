В Орске на железнодорожном перегоне обнаружены останки человека

В Орске на перегоне Орск – Никель обнаружены останки человека. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«05.07.2023 в полосе отвода железной дороги на 323-м километре 10-го пикета перегона Орск – Никель обнаружены скелетированные останки человека», — отмечается в сообщении.

В результате на место обнаружения останков выехал дежурный прокурор.

В настоящее время устанавливается причина смерти.

Ранее, 27 июня, источник «Известий» сообщил, что в лесу возле города Сертолова Ленинградской области обнаружили сгоревшие останки человека. Они были направлены в морг Токсовской межрайонной больницы для установления причины смерти.