Не птица, а летает: вышел первый сериал о Супермене за 20+ лет

Шоураннер мультсериала «Мои приключения с Суперменом», вышедшего 6 июля на Adult Swim, — Джейк Уайат, который до этого работал над перезапуском «Утиных историй» и «Вселенной Стивена». Новинка сочетает классический визуальный стиль супергеройских мультфильмов от Warner Bros. и элементы аниме. «Известия» посмотрели первые эпизоды.

Он обещал вернуться

Первый анимационный сериал о Супермене за последние 23 года представляет одного из самых узнаваемых и популярных персонажей поп-культуры с неожиданной стороны. Премьера состоялась 6 июля на Adult Swim, позже сериал появится на HBO MAX.

Традиционно Супермена изображали идеальным сверхчеловеком, который безвозмездно защищает Землю от различных угроз. На первом плане всегда оставалось геройское альтер эго. В «Моих приключениях» решили поподробнее рассказать о Кларке Кенте — гражданской ипостаси Супермена. Его сделали слегка неуклюжим гигантом-добряком возрастом около 20 лет, который из-за своей нечеловеческой силы случайно отрывает дверные ручки и легким прикосновением ломает вещи. При этом Кларк из раза в раз повторяет мантру: «Я совершенно нормальный человек, у которого совершенно нормальный день!» Среди других героев — репортер Лоис Лейн (возлюбленная Супермена) и фотограф Джимми Олсен, с ними Кларк работает в газете Daily Planet.

Джейк Уайат до «Приключений» приложил свою руку к перезапуску «Утиных историй» и нашумевшей «Вселенной Стивена». Последний проект был номинирован на премию «Эмми». Компанию ему составила Меган Донг, участвовавшая в создании абсурдного сериала от Netflix «Мир кентавров».

Последний телепроект, который был полностью посвящен Человеку из стали, выходил с 1996 по 2000 год. В дальнейшем герой неоднократно появлялся и в других многосерийных и полнометражных релизах, например в «Лиге справедливости», но там рассказывали не только о Кларке Кенте, порой он и вовсе уходил на второй план. Были еще «Тайны Смолвиля», в них большая часть событий разворачивалась задолго до появления геройского альтер эго Супермена.

В «Смолвиле» пытались развить идею, что Кларк Кент был послан на Землю с планеты Криптон для завоевания и подготовки к вторжению. В «Моих приключениях» продолжают такой нарратив — в руках злодеев, нападающих на город Метрополис (в нем живут главные герои), оказываются иноземные технологии и оружие, которые связаны с Суперменом.

Новый взгляд на старого героя

«Мои приключения» больше напоминает ромком и историю становления супергероя. Много внимания уделено отношениям Супермена и Лоис Лейн, Кларк Кент еще не знает ни о своей неуязвимости, ни о возможности стрелять лазерами из глаз, его нечеловеческие способности открываются постепенно. Поэтому классический сине-красный костюм с буквой S на груди появляется не сразу, да и сам герой не торопится взять на себя ответственность по защите города.

Создатели решили сделать сериал для подростковой аудитории (от 12 до 18 лет), несмотря на успех других анимационных проектов («Харли Квинн»), ориентированных на взрослых. Есть, правда, риск, что для ребят помладше новинка будет скучновата.

«Мои приключения» фокусируются на повседневной жизни Кларка Кента и его работе в Daily Planet, но в поиске сенсаций троица регулярно попадает в передряги. Из-за этого борьба с преступностью и суперзлодеями смещается на второй план.

В «Моих приключениях» отошли от мрачного стиля анимации последних шоу DC. Преобладают яркие и пастельные оттенки, черного цвета практически нет. Это помогает сделать повествование более легким и менее серьезным. Анимация тоже претерпела изменения: вместо попытки соответствовать комиксам новинка сочетает в себе традиционный стиль супергеройских мультфильмов с аниме. Последнее особенно заметно в проработке лиц героев и их эмоций: большие и детализованные глаза и характерная рисовка профилей.

Продукт сильно отличается от супергеройских мультсериалов, выходивших в девяностые и начале двухтысячных. Достаточно посмотреть пару серий хита «Бэтмен» (1992–1994). В нем, например, преобладают темные тона, резкие контрасты и острые углы в силуэтах персонажей.

Заимствования из аниме отразились и на характере Супермена: он добрый и местами застенчивый, но не без недостатков, но зато компенсирует последнее храбростью, самоотверженностью и желанием защищать окружающих. Похожий архетип персонажа встречается в аниме или манге в жанре сенэн. В пример можно привести всемирно известные «Наруто» или «Драконий жемчуг» (Dragon Ball).

Фанаты довольны

На фоне последних не самых успешных релизов от DC и Warner Bros. (сиквел «Шазама!», «Флэш», «Черный Адам») новинка рисковала попасть под удар критиков: не все фанаты одобрили анимационный стиль и новый взгляд на характер Супермена. Но первые рецензенты остались довольны: на момент написания статьи рейтинг «Приключений» на Rotten Tomatoes составил 100%, балл на IMDb — 9,5.

В большинстве отзывов отмечают, что шоу понравится как заядлым фанатам Супермена, так и тем, кто только знакомится с персонажем. Хвалят визуальный стиль и выбор актеров озвучки, особенно Джека Куэйда, который подарил голос Кларку Кенту. Лорен Сарнер из New York Post отметила, что в мультсериале «нет революционных или хитроумных идей, но он смотрится и воспринимается легко, а еще изобилует забавными моментами».

Новые серии будут выходить раз в неделю, релиз пятого эпизода (финального для первого сезона) запланирован на 3–4 августа.