Пилот и пассажиры экстренно севшего самолета в Кировской области живы

Пилот и пассажиры легкомоторного самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку в Кировской области, живы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Telegram-канал центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«В результате посадки самолет получил технические повреждения, пассажиры и пилот живы», — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют обстоятельства авиационного происшествия. СК проводит проверку в связи с вынужденной посадкой. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Проверку также начала Кировская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, на борту самолета было пять человек.

О том, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи деревни Чуваши в Кировской области, стало известно ранее в этот день. Самолет получил видимые повреждения.