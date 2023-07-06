Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году

Суд приговорил Тенъали Канаева, члена вооруженной банды Шамиля Басаева, к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 6 июля сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Канаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).

Было установлено, что 29 февраля 2000 года Канаев в составе банды Басаева участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Этот эпизод также известен как Бой у высоты 776.

«Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Канаев из автомата производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести», — заявили в СК РФ.

В Следственном комитете заявили, что продолжат работу по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих.

26 мая Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих участников нападения на 6-ю роту псковских десантников. Ими оказались граждане России Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов, все они являются уроженцами Кабардино-Балкарии.

Ранее, 20 апреля, Верховный суд Чечни вынес приговор в отношении еще одного участника банды Шамиля Басаева, Махди Магомедова, за нападение на псковских десантников в 2000 году. Магомедов признан в посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ), и по совокупности приговоров ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.