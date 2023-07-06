Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ЧС
Общество
Сальдо заявил об отсутствии существования Каховского водохранилища из-за ЧП на ГЭС
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
ВСУ нанесли удар «Градами» по Петровскому району Донецка
Туризм
Первые безвизовые тургруппы между РФ и КНР запустят в конце июля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Происшествия
В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Мир
СБУ вновь заподозрила блогера Шария в госизмене
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд приговорил Тенъали Канаева, члена вооруженной банды Шамиля Басаева, к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 6 июля сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Канаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих»).

Было установлено, что 29 февраля 2000 года Канаев в составе банды Басаева участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Этот эпизод также известен как Бой у высоты 776.

«Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Канаев из автомата производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести», — заявили в СК РФ.

В Следственном комитете заявили, что продолжат работу по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих.

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
20 лет назад в Аргунском ущелье они ценой собственных жизней больше суток сдерживали террористов

26 мая Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих участников нападения на 6-ю роту псковских десантников. Ими оказались граждане России Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов, все они являются уроженцами Кабардино-Балкарии.

Ранее, 20 апреля, Верховный суд Чечни вынес приговор в отношении еще одного участника банды Шамиля Басаева, Махди Магомедова, за нападение на псковских десантников в 2000 году. Магомедов признан в посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ), и по совокупности приговоров ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023