ФСБ задержала троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 26 мая сообщила о задержании еще троих участников нападения на 6-ю роту псковских десантников во вторую чеченскую кампанию в 2000 году, бывших боевиков банд террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) граждан России Анзора Батырова, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова, входивших в так называемый кабардинский джамаат», — сообщается в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ, имеющегося в распоряжении «Известий».

Отмечается, что фигуранты дела задержаны в городах Баксан, Чегем и селе Нартан Чегемского района КБР. Им будут предъявлены обвинения по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Также будет избрана мера пресечения.

Ранее, 20 апреля, Верховный суд Чечни вынес приговор в отношении Махди Магомедова, участника банды Шамиля Басаева, за нападение на псковских десантников в 2000 году в окрестностях села Улус-Керт. Магомедов признан в посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и по совокупности приговоров ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее, 25 июня 2021 года, Южный окружной суд вынес приговор в отношении жителя Чеченской Республики, признанного виновным в совершении преступления, совершенного в 2000 году. Тогда подсудимый в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале-марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Кет Шатойского района республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ.

1 марта 2000 года псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в бой на высоте 776 под Аргуном в Чечне со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В результате столкновений героически погибли 84 военнослужащих.

Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков. Басаев был одним из руководителей незаконных вооруженных формирований.