Анонсирован выход новой версии нейросети Kandinsky

В ближайшее время выйдет новая версия нейросети Kandinsky, которую разработал «Сбер». Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

По его словам, новая модель «откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации». «При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности», — рассказал Ведяхин.

Последнюю версию нейросети — Kandinsky 2.1 — «Сбер» представил в начале апреля. За четыре дня ее возможности проверили 1 млн пользователей. Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке: нейросеть понимает запросы на русском и английском. За три месяца с ее помощью было создано более 70 млн изображений. Среди самых популярных запросов — «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».