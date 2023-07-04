Стало известно количество созданных при помощи нейросети Kandinsky 2.1 изображений

За три месяца пользователи нейросети Kandinsky 2.1 создали более 70 млн уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос», сообщается в пресс-релизе «Сбера» — разработчика генеративной модели.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такой взрывной интерес к нейросетям в стране «абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта». «Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации», — подчеркнул он.

Kandinsky 2.1 была представлена в начале апреля. За четыре дня после выхода она набрала миллион пользователей. Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке: нейросеть понимает запросы на русском и английском. Kandinsky 2.1 позволяет создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков. При этом пользователь может выбрать любой из 20 различных художественных стилей.