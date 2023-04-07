Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило о риске распространения опасных патогенов из биолабораторий США
Мир
Okaz: Россия сокрушит НАТО в случае продолжения экспансии альянса
Мир
НАТО подготовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге
Общество
Родители выпившего щелочь ребенка решили наказать руководство детсада
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Общество
Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16
Мир
Экс-разведчик США Риттер посоветовал иностранным наемникам покинуть Украину
Мир
Трамп назвал администрацию Байдена самой некомпетентной в истории США
Экономика
Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России
Общество
Арестованный в РФ журналист Гершкович отверг обвинение в шпионаже в пользу США
Мир
В Саудовской Аравии предсказали поражение НАТО от России
Общество
Суд арестовал треш-блогера Серова до 5 июня
Мир
В Швеции четырех человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Стало известно число уникальных пользователей нейросети Kandinsky 2.1

0
Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число уникальных пользователей нейросети Kandinsky 2.1 за четыре дня с момента запуска достигло 1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбера», который является разработчиком модели.

Новая версия нейросети Kandinsky была представлена 4 апреля. Она может за несколько секунд создавать высококачественные изображения в различных стилях по текстовому описанию — модель понимает запросы на 101 языке. Нейросеть способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting) и дорисовывать недостающие части картинки.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал, что «Сбер» разработал мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. «Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это еще один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту», — говорил он.

Нейросеть находится в открытом доступе: пользователи могут бесплатно ее протестировать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023