Стало известно число уникальных пользователей нейросети Kandinsky 2.1

Число уникальных пользователей нейросети Kandinsky 2.1 за четыре дня с момента запуска достигло 1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе «Сбера», который является разработчиком модели.

Новая версия нейросети Kandinsky была представлена 4 апреля. Она может за несколько секунд создавать высококачественные изображения в различных стилях по текстовому описанию — модель понимает запросы на 101 языке. Нейросеть способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting) и дорисовывать недостающие части картинки.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал, что «Сбер» разработал мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. «Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это еще один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту», — говорил он.

Нейросеть находится в открытом доступе: пользователи могут бесплатно ее протестировать.