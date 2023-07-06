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Американского теннисиста временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurie Dieffembacq
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Американский теннисист Дженсон Бруксби был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает издание Fox News 6 июля.

Известно, что причиной таких ограничений стал пропуск трех допинг-тестов за год. Обвинения вынес орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

На фоне этого 22-летний спортсмен намерен обратиться в арбитраж ITIA.

«Я никогда не проваливал тест на запрещенные вещества. Я никогда не принимал никаких вредных веществ», — подчеркнул Бруксби.

Дженсон Бруксби — финалист трех турниров ATP в одиночном разряде. В настоящее время он занимает 101-е место в мировом рейтинге.

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Ранее, 27 апреля, ITIA сообщило, что девять российских борцов были дисквалифицированы на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что решения были вынесены на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также найденных лабораторно-информационных данных (LIMS), которые подтверждают наличие запрещенных веществ в образцах, сданных спортсменами в 2012 году.

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