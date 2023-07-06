Американского теннисиста временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

Американский теннисист Дженсон Бруксби был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает издание Fox News 6 июля.

Известно, что причиной таких ограничений стал пропуск трех допинг-тестов за год. Обвинения вынес орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

На фоне этого 22-летний спортсмен намерен обратиться в арбитраж ITIA.

«Я никогда не проваливал тест на запрещенные вещества. Я никогда не принимал никаких вредных веществ», — подчеркнул Бруксби.

Дженсон Бруксби — финалист трех турниров ATP в одиночном разряде. В настоящее время он занимает 101-е место в мировом рейтинге.

Ранее, 27 апреля, ITIA сообщило, что девять российских борцов были дисквалифицированы на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Отмечается, что решения были вынесены на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также найденных лабораторно-информационных данных (LIMS), которые подтверждают наличие запрещенных веществ в образцах, сданных спортсменами в 2012 году.