9 июля — праздник Тихвинской иконы Божией Матери: история образа и кому помогает святыня

Православные 9 июля отмечают день Тихвинской иконы Божией Матери — одного из самых древних образов, почитаемого церковью. Когда появился праздник и кому помогает святыня, рассказывают «Известия».

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери – 2023 — история образа

Образ олицетворяет собой оберег и благость Богородицы. Тихвинская икона имеет большое сходство со Смоленской иконой Божией Матери. Различие между ними только в наклоне головы.

Исследователи считают, что икона была написана в конце XIV – начале XV века. По преданию, она чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой, поэтому и получила название «Тихвинская». Помолиться перед образом приезжали Василий III и сам Иван Грозный за несколько дней до венчания на царство.

Предание гласит, что Тихвинский образ Божией Матери не раз помогал защитить родную землю от врагов. Так, в 1613 году икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери – 2023 — кому помогает

Считается, что этот образ дает защиту и исцеление. К нему обращаются в скорби, при тяжелых заболеваниях, в том числе душевных расстройствах.

Образ также считается покровителем детей и подростков. Родители часто просят о выздоровлении больного ребенка, о благополучии своих сыновей и дочерей. Икону еще называют «Чадоподательницей», так как она помогает женщинам, которые мечтают о рождении детей.

Обратиться к Богородице можно в праздник Тихвинской иконы Божией Матери как в храме, так и дома.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери – 2023 — интересные факты

Ранее икона была помещена в золотую ризу, украшенную драгоценными камнями. Ее вес составлял около 9 кг. Драгоценности для украшения присылали в дар многие правители России, в частности Петр I и императрица Елизавета, а также богатые жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Во время гонений на Церковь большевики изъяли ризу. Нахождение оклада до сих пор неизвестно. При этом саму икону они не тронули, так как она не представляла для них ценности.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери – 2023 — где находится святыня

Во время немецкой оккупации икону вывезли из страны. Сначала она оказалась в Литве, а затем в православном храме в Чикаго (США). На родину святыня вернулась в 2004 году.

Сейчас икона находится в храме Богородичного Успенского монастыря в Тихвине Ленинградской области. Ежегодно к святыне съезжаются паломники со всей России и стран зарубежья.

У иконы есть множество прототипов, часть из которых почитается как чудотворные. Только в Москве насчитывается не менее десятка образов Тихвинской Богоматери.

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