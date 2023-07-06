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Эксперты назвали стоимость владения электромобилем в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Эксперты подсчитали стоимость владения электрокаром в России, а именно в Москве, при условии, что автовладелец проезжает 20 тыс. км. в год. Об этом 6 июля сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Аналитики делали расчеты для пятилетнего срока использования машиной при условии, что авто куплен частным лицом за собственные деньги. В формулу расчета также вошли такие амортизационные факторы, как потеря стоимости автомобиля, транспортный налог, госпошлина, стоимость всех ТО и текущего ремонта (запчасти и работы), шины, шиномонтаж, ОСАГО, каско, стоимость зарядки.

Таким образом, электромобиль «Москвич 3e» в стандартной комплектации стоимостью 3 500 000 рублей при учете цены 1 кВт/ч (24 рубля) в пятилетней перспективе обойдется владельцу в 2 471 511 рублей. Стоимость владения за километр, отмечают специалисты, составляет 24,72 рубля.

Что касается одного из мировых бестселлеров, кроссовера Tesla Model Y, стоимостью 6 900 000 рублей, то через пять лет стоимость владения электрокаром составит 6 972 514 рублей с учетом стоимости владения за 1 км ― 69,73 рубля.

Для сравнения: через пять лет стоимость владения отечественного бестселлера Geely Coolray (2 709 990 рублей) с двигателем внутреннего сгорания составит 2 451 111 рублей при стоимости владения 1 км в 24,51 рубля при условии, что 1 л бензина стоит 48 рублей на протяжении всего времени эксплуатации.

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5 июля стало известно, что в минувшем июне в России продали 144 и 400 автомобилей Voyah и электрокаров Evolute соответственно. По словам аналитиков, в июне реализовали на 23 электромобиля Evolute меньше, чем в мае (167 ед.). Всего с начала 2023 года в России продали 863 седана i-Pro и кроссовера i-Joy.

Тем временем премиум-бренд Voyah реализовал в стране 400 автомобилей, в число которых входит 16,74% от всего рынка премиальных электрокаров. Всего за шесть месяцев 2023-го в России реализовали 1075 Voyah. На сегодняшний день бренд представлен в РФ кроссовером Voyah Free, минивэном Dream и седаном Passion.

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