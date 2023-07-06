За пять месяцев в России поймали 214,5 тыс. нетрезвых водителей

По итогам первых пяти месяцев 2023 года в России правоохранители зафиксировали 214,5 тыс. эпизодов вождения в нетрезвом состоянии. Данные были представлены 6 июля в ходе пресс-конференции Госавтоинспекции России, которая проходит в МИЦ «Известия».

Согласно документам ГИБДД, которые есть в распоряжении «Известий», 23,5 тыс. от общего числа нетрезвых водителей стали фигурантами уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Кроме того, в отношении 120,2 тыс. таких автолюбителей возбудили административные дела по ч. 1 и 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Также в течение периода с января по май в России возбудили более 71 тыс. административных дел по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

20 июня стало известно, что за первые пять месяцев 2023 года в России зафиксировано 2887 аварий с участием водителей, которые находились в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

За это же время правоохранители выявили 3690 происшествий на дороге, в которых оказались водители, находившиеся в состоянии опьянения. По словам аналитиков, за год число таких инцидентов снизилось на 21,2%. Также по прошествии пяти месяцев показатели по погибшим и раненым в таких ДТП снизились на 40% и 18,8% соответственно и составили 685 и 5091 человек.