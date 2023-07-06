«Кипелов» станет гостем нового шоу «Соль» на РЕН ТВ

Российская рок-группа «Кипелов» в пятницу, 7 июля, станет гостем нового выпуска шоу «Соль» на РЕН ТВ. Группе исполнилось 20 лет, а ее лидеру Валерию Кипелову 12 июля будет 65. Участники группы ответят на вопросы ведущих рэпера Рича и музыканта Александра Ф. Скляра, сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Но перед беседой с гостями зрителей будет ждать концерт.

«В начале скрипки, затем духовые, и, когда напряжение в воздухе достигает критической массы, зрителей накрывает огненная гитарно-ударная волна. Это концерт к 20-летию группы «Кипелов» с симфоническим оркестром. Действо библейского масштаба», — рассказывает журналист.

Бас-гитарист музыкальной группы Алексей Харьков отмечает, что коллектив не хочет повторяться, надо «каждый раз как-то разрабатывать новую концепцию».

«У меня ребята молодые, и они не дают мне зачерстветь, забронзоветь, засохнуть. Всегда надо относиться к себе достаточно критически к тому, что ты делаешь», — подчеркнул Валерий Кипелов.

24 мая президент России Владимир Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

6 мая стало известно о выступлении музыкантов «Кипелов» на сцене культурно-досугового центра группировки войск российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Артисты исполнили свои хиты и песни времен Великой Отечественной войны.

Валерий Кипелов — один из основателей и первый вокалист рок-группы «Ария» с 1985 по 2002 год. С 2002-го он является фронтменом рок-группы «Кипелов».