Пропавший под Астраханью турист из Подмосковья найден мертвым

Спасателям удалось извлечь из Волги в Енотаевском районе Астраханской области тело пропавшего 64-летнего туриста из Московской области. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Погибший был обнаружен в реке в районе села Копановка.

«Опознан как гражданин 1959 года рождения, пропавший 1 июля 2023 года в природной среде в районе села Пришиб Енотаевского района. Тело извлечено из воды, передано сотрудникам полиции», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Поиски пропавшего туриста начались 1 июля после сообщения о том, что в регионе пропал мужчина, приехавший для отдыха и рыбалки. МЧС организовало спасательную операцию при взаимодействии с региональным управлением МВД РФ, Центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также пожарно-спасательной службой «Волгоспас».

Ранее, 5 июля, сообщалось, что пропавший в горах Северной Осетии альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь. По данным МЧС, мужчина сообщил пограничникам республики, что находится вблизи реки. Его точное местонахождение продолжают устанавливать.