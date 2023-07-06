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РЖД запустили более дешевые маршруты в южном направлении

РЖД запустили маршруты в южном направлении с более дешевыми билетами
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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РЖД дали старт бюджетным поездкам в населенные пункты на юге страны. Об этом в четверг, 6 июля, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

По его словам, в период растущего спроса на поездки тех вагонов, которые РЖД использует обычно, не хватает. Таким образом было решено продолжить эксплуатацию не новых, но соответствующих всем требованиям, структурных элементов.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие «Аммендорф» так называемые «шоколадки». Там всё работает, есть и кондиционеры», — подчеркнул собеседник агентства.

Билеты на такие составы, отметил Пегов, обойдутся пассажирам гораздо дешевле.

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Ранее, 26 июня, стало известно, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) задействует 3,4 тыс. дополнительных назначений поездов в летний период, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В организации напомнили, что с мая по сентябрь на поездах дальнего следования перевезут более 50 млн человек, из которых свыше 11 млн доставят на юг страны и обратно. До конца сентября на южных направлениях будет предоставлено 13,4 млн мест.

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