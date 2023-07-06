РЖД запустили более дешевые маршруты в южном направлении

РЖД дали старт бюджетным поездкам в населенные пункты на юге страны. Об этом в четверг, 6 июля, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

По его словам, в период растущего спроса на поездки тех вагонов, которые РЖД использует обычно, не хватает. Таким образом было решено продолжить эксплуатацию не новых, но соответствующих всем требованиям, структурных элементов.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие «Аммендорф» так называемые «шоколадки». Там всё работает, есть и кондиционеры», — подчеркнул собеседник агентства.

Билеты на такие составы, отметил Пегов, обойдутся пассажирам гораздо дешевле.

Ранее, 26 июня, стало известно, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) задействует 3,4 тыс. дополнительных назначений поездов в летний период, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В организации напомнили, что с мая по сентябрь на поездах дальнего следования перевезут более 50 млн человек, из которых свыше 11 млн доставят на юг страны и обратно. До конца сентября на южных направлениях будет предоставлено 13,4 млн мест.