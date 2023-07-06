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Программу обучения водителей грузовиков предложили увеличить на 60 часов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сроки обучения на водительские удостоверения для грузовиков с прицепами могут увеличиться с 240 до 300 часов, рассказали «Известиям» в Российском автотранспортном союзе (РАС). Организация подготовила изменения в программу подготовки и в ближайшее время направит их в правительство.

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Разработчики предлагают включить в обучение новые предметы, в числе которых «Основы безопасности дорожного движения» и «Основы размещения и крепления грузов». Эксперты считают, что эти изменения позволят уменьшить аварийность на дорогах.

Кроме того, в настоящее время программа не учитывает особенностей конструкции современных грузовиков. Курс по основам безопасности дорожного движения необходим, чтобы водители могли адекватно оценить, какое время требуется с момента обнаружения препятствия до начала действий по уклонению от столкновения, пояснил «Известиям» один из разработчиков новой программы, гендиректор транспортной компании «ПЭК» Вадим Филатов.

«Важно понимать, как могут измениться тормозной и остановочный пути, необходимо отрабатывать подобные ситуации», — сказал он.

Гендиректор транспортной компании ГЛТ Павел Горбунов считает, что современным водителям нужно отрабатывать навыки заднего хода и маневрирования в узком пространстве.

Кроме того, водители современных грузовиков должны хорошо знать все его системы, отметил руководитель отдела «Водительский вопрос» компании Dentro Олег Рогачев. И отдельный курс планируется посвятить оформлению документов.

«Этот курс позволит будущим водителям наработать навыки их заполнения, в том числе при утрате, порче или повреждении груза», — подчеркнул вице-президент РАС Валерий Алексеев.

Он добавил, что важно научить водителей оформлению накладных как на бумаге, так и в электронном виде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грузовая повинность: срок обучение водителей могут увеличить на 60 часов

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