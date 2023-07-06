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Рейтинг детской анимации представят на Российской креативной неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В этом году НМГ совместно с центром социального планирования «Платформа» в третий раз представят рейтинг фильмов с социальным эффектом и впервые — рейтинг детской анимации. Оба исследования были проведены при участии порядка 1200 респондентов.

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«88% зрителей высоко оценивают качество российского контента, качество российского кино. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 6% — это очень высокий рост. В этом году мы представим первый рейтинг социально значимой анимации. Больше 70% родителей хотят, чтобы анимация не только развлекала их детей, но и доносила до них правильные смыслы», — отмечает гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Результаты исследований перекликаются между собой: так, и родительская, и независимая взрослая аудитории отмечают важность глубинной идеи и воспитательного влияния на зрителя. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных в обоих исследованиях считают, что за последние несколько лет качество российского контента выросло и способно конкурировать с западным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

А вот какие «Фиксики»: какие образы героев для детей выбрали россияне

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