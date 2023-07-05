В Турции мужчина броском камня снес пострадавший при землетрясении дом

Житель Малатьи в одиночку снес здание, поврежденное во время февральских землетрясений в Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает портал Onedio.

Отмечается, что многоэтажная постройка рухнула, после того как мужчина бросил в нее камень.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясения превысило 50 тыс. человек, пострадавших насчитывалось более 107 тыс. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.

Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от катастрофы превысил $105 млрд.

14 марта глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пообещал за год восстановить инфраструктуру пострадавших вследствие землетрясений регионов. Также он заверил, что в Турции построят 650 тыс. домов для жертв землетрясений.

До этого, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в республике не будут вести строительство в районах, близких к сейсмически активным разломам.