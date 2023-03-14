Эрдоган пообещал восстановить инфраструктуру пострадавших регионов за год

Инфраструктура юго-восточных регионов Турции, пострадавших от землетрясений, будет восстановлена в течение года. Об этом 14 марта заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего видеообращения к участникам 26-го Евразийского экономического саммита.

«Землетрясения нанесли серьезный ущерб турецкой экономике. Мы планируем восстановить инфраструктуру региона и все пострадавшие населенные пункты в течение года. В данном процессе важен вклад не только государства, но и предпринимателей», — сообщил он.

Как отметил глава государства, в регионах, пострадавших от землетрясений, живут около 14 млн человек, жертвами катаклизма стали свыше 48 тыс. человек.

Ранее в этот день глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам заявил о том, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН. Он уточнил, что 49 групп из десятков стран были задействованы в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения и Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации.

До этого, 12 марта, Эрдоган заявил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения.

27 февраля турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

Власти страны намерены выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду.