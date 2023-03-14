Разбор завалов в Турции стал крупнейшей международной спасательной операцией

Поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН. Об этом глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам сообщил во вторник, 14 марта.

«Эта была крупнейшая международная спасательная операция, которую когда-либо координировала ООН», — сказал он агентству Anadolu.

Он уточнил, что 49 групп из десятков стран были задействованы в рамках Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения и Группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации, передает RT.

Ранее во вторник землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано в провинции Кахраманмараш в Турции. Толчок был зафиксирован примерно в 20 км к западу от города Эльбистана на глубине 7 км. Он произошел в 9:47 мск, уточняет телеканал «360».

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что более 6,6 тыс. иностранцев погибли в результате землетрясений в республике, сообщается на сайте kp.ru.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения, пишет Life.Ru.

Ранее, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

14 февраля Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции продлится до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего. Власти страны собираются выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.