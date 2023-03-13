В Турции заявили о гибели более 6,6 тыс. иностранцев из-за землетрясений

Более 6,6 тыс. иностранцев погибли в результате землетрясений в Турции. Об этом 13 марта заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660 человек. В основном это наши сирийские братья и сестры», — сообщил он на пресс-конференции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения.

Ранее, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

14 февраля Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции продлится до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего. Власти страны собираются выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.