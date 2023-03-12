Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал в обращении к нации из района Сандаг провинции Хатай.
«Число погибших достигло 48 тыс. человек, а число раненых превысило 115 тыс.», — передает слова турецкого лидера телеканал TRT.
10 марта сообщалось, что из эксплуатации в Турции после землетрясений на юго-востоке страны выведено более 820 тыс. зданий. Также известно, что 653 тыс. зданий при осмотре домов были определены как аварийные, тяжелые, ветхие или средней степени поврежденные.
Ранее, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.
14 февраля Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции продлится до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего. Власти страны собираются выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.
В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.