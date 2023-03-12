Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал в обращении к нации из района Сандаг провинции Хатай.

«Число погибших достигло 48 тыс. человек, а число раненых превысило 115 тыс.», — передает слова турецкого лидера телеканал TRT.

10 марта сообщалось, что из эксплуатации в Турции после землетрясений на юго-востоке страны выведено более 820 тыс. зданий. Также известно, что 653 тыс. зданий при осмотре домов были определены как аварийные, тяжелые, ветхие или средней степени поврежденные‎.

Ранее, 27 февраля, турецкий лидер заявил, что на месте разрушенных зданий будет запрещено возводить высотные дома. Кроме того, в Турции не разрешат строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

14 февраля Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции продлится до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего. Власти страны собираются выделить семьям жертв катастрофы по 100 тыс. лир (около $5,3 тыс.) на неотложные нужды. Уже в марте начнется строительство 30 тыс. жилых домов в пострадавших от землетрясений регионах.

В начале февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе произошли новые землетрясения, но имеющие меньшую магнитуду.