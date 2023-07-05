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В Генштабе ВСУ заявили о скором поступлении турецких САУ Firtina

Генштаб ВСУ заявил, что Киев ожидает поступления турецких САУ Firtina
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают поступления турецких 155-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок (САУ) Firtina T-155. Об этом 5 июля сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, таких как Archer, Firtina», — сообщил Громов изданию «Укринформ».

Он напомнил, что в последнее время Украина получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства. На сегодняшний день, в числе полученного оружия 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) и более пяти типов реактивных систем залпового огня (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-II, LRU, APS-40, RM-70).

Firtina T-155 могут бить по цели с закрытых позиций и прямой наводкой. Максимальная скорость стрельбы у них достигает шести выстрелов в минуту. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, а активно-реактивными — 40 км.

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Ранее в этот день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация России закончится за несколько дней, если Запад прямо сейчас перестанет поставлять оружие Украине.

В этот же день глава минобороны Украины Алексей Резников назвал страну идеальным полигоном для испытания западного оружия. По словам Резникова, страны-союзники Киева могут увидеть уровень эффективности их оружия, а также оценить, нужна ли ему модернизация.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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