Спецоперация России закончится за несколько дней, если Запад прямо сейчас перестанет поставлять оружие Украине. Об этом 5 июля заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратят поставку своего оружия Украине, то СВО завершилась бы за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят, то СВО закончится через несколько дней», — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что любое противостояние можно завершить очень быстро двумя способами. Первый — это подписание мирного договора.

«Либо сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда использовали ядерное оружие и разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — жизни почти 300 тыс. мирных граждан», — подытожил политик.

Ранее в этот день генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue заявил, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине поражение Киева станет лишь вопросом времени. По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально было обречено на провал, так как российские вооруженные силы превосходят украинские не только в человеческих ресурсах, но и в технике.

В этот же день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный шанс Киева переломить ситуацию на поле боя — это втянуть НАТО в конфликт. Однако, по его мнению, у НАТО нет для этого ни войск, ни подготовки, ни материально-технической поддержки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.