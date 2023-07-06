Кардиолог назвал меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Для нормальной работы сердца и всей системы кровообращения стенки сосудов должны быть чистыми и эластичным. Об этом 6 июля, во Всемирный день кардиолога, рассказал «Известиям» руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский.

«С возрастом, на фоне хронических заболеваний и других факторов риска сосуды становятся более жесткими, в стенках образуются атеросклеротические или холестериновые бляшки, и соответственно снижается их пропускная способность. Кровоснабжение ухудшается, а сердцу приходится работать с большей силой и износом. Иногда бляшки разрываются и закупоривают сосуд, что может вызвать инфаркт или инсульт», — рассказал он.

Врач отметил, что при желании можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить свой сосудистый возраст. Для этого необходимо соблюдать меры профилактики. К ним относятся нормализация массы тела, правильное питание с сокращенным потреблением легкоусвояемых углеводов и пустых калорий, регулярная физическая активность.

«Рекомендуется делать не менее 8 тыс. шагов в день. Так, исследования показали, что, если каждый час сидячей работы в офисе прерываться на пять минут пешей ходьбы, риск повышения глюкозы в крови значительно снижается», — отметил Гиляревский.

Также к мерам профилактики относятся отказ от курения, эффективное снижение артериального давления и уровня холестерина в крови, профилактика сопутствующих хронических заболеваний, особенно воспалительных, снижение уровня и своевременное обращение к врачу при развитии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее, 28 июня, врач-кардиолог Ксения Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности артериальной гипертензии (гипертонии). Она отметила, что использование смартфона более 30 минут в неделю повышает риск развития болезни.