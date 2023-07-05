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Свыше 180 мероприятий проведут в Москве ко Дню семьи, любви и верности

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В Москве в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля проведут более 180 мероприятий. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в столичной мэрии.

Для гостей запланированы ярмарки, концерты, музыкальные фестивали, а также спортивные мероприятия и другие события.

В частности, мероприятия пройдут на территории музея-заповедника «Царицыно», где будут вручать медали «За любовь и верность» супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, отмечает телеканал «360».

В саду имени Баумана в рамках благотворительного фестиваля «Город неравнодушных» откроют площадку для груминга.

Кинотеатры «Москино» в этот день проведут тематические показы советских фильмов. Вход свободный, по предварительной регистрации, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В саду «Эрмитаж» для гостей организуют ярмарку, фотозоны, спектакли, концерты, мастер-классы, а также лекции, встречи с блогерами и интервью с известными людьми, сообщает сайт kp.ru.

В усадьбе Воронцово будут проводиться мастер-классы программы «Профессия будущего» и спортивные эстафеты, пишет RT.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Дарвиновском музее, усадьбе Кусково, в парках «Фили», «Ходынское поле», «Северное Тушино», «Сокольники» и других, отмечает «Москва 24».

Большая часть мероприятий будет бесплатной.

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Ранее 5 июля стало известно, что в столичном парке «Зарядье» 8 и 9 июля пройдет музыкальный фестиваль «Новая классика». Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

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