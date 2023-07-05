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В «Зарядье» пройдет фестиваль «Новая классика» в честь 150-летия Рахманинова

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В столичном парке «Зарядье» 8 и 9 июля пройдет музыкальный фестиваль «Новая классика». Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Под открытым небом в «Зарядье» выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли», — отметила Сергунина.

Концерты организуют в большом и малом амфитеатрах. По словам заммэра, музыканты представят свыше 70 произведений как в традиционных, так и авторских аранжировках, в том числе с использованием современных технологий.

8 июля произведения Рахманинова исполнит пианист Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом. В этот же день на сцену выйдут Владимир Мартынов и оркестр Opus Posth Татьяны Гринденко, чьи мелодии звучат, например в кинокартинах «Юность Петра» и «Михайло Ломоносов».

9 июля состоится спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе «Мой Себастьян» режиссера Петра Главатских. Во время представления супруга композитора Анна Магдалена, которую сыграет Елизавета Арзамасова, расскажет зрителям о жизни музыканта. Также в этот день пройдет выступление первого симфонического ансамбля под руководством пианиста, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Петра Айду.

В малом амфитеатре оба дня будет работать музыкальная лаборатория композитора Николая Попова. Участники проекта исполнят сочинения современных российских и зарубежных композиторов.

Вход на все мероприятия свободный.

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