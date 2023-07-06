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Роспотребнадзор выявил нарушения в маркировке и производстве молочной продукции

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В производстве молочной продукции и ее маркировке в ряде регионов России выявлены нарушения. Об этом говорится в ответе Роспотребназдора главе Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олегу Павлову.

«Управлением Роспотребнадзора проведено выездное обследование в отношении изготовителя молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. По его результатам установлено, что по указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Также отсутствие производства было подтверждено сотрудниками прокуратуры Березовского», — говорится 6 июля в ответе службы, который имеется у «Известий».

Павлов обратился с соответствующим запросом в июне по итогам результатов исследования лаборатории «Молоко» Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности».

В полицию направлена информация для проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными, отметили в Роспотребнадзоре.

В Ставропольском крае по результатам обращения ОПИ объявлено предостережение ООО «Русмолоко». Ранее предприятию были вынесены постановления о назначении административных штрафов на сумму более 3 тыс. рублей, а также выданы предписания по прекращении действия декларации о соответствии и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Также управление Роспотребнадзора по Москве отобрало пробы у масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» (изготовитель ООО «7 Утра»), сливок ультрапастеризованных (изготовитель ООО «Сибмол»), масла сливочного соленого «Традиционное» (изготовитель ИП Николаев Н.А.).

В ответе уточняется, что у ООО «7 Утра» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В их число вошли несоблюдение температурного режима, нарушение технологических операций, наличие обезличенной̆ продукции, нарушения маркировки.

По результатам лабораторных исследований продукции «Люблю молоко» было выявлено несоответствие товара по физико-химическим показателям. По всем фактам выявленных нарушений законодательства РФ управление Роспотребнадзора по Воронежской области принимает меры административного воздействия.

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Директор по контрольной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Гущанский отметил, что в условиях моратория на проверки бизнеса необходимо активно применять индикаторы рисков для выявления подобных правонарушений.

«Одним из них является сопоставление объемов сырья, поступившего на предприятие из системы Россельхознадзора, и объемов выпущенной продукции из «Честного знака». Если между показателями расхождение, это должно становиться основанием для проверок бизнеса, потому что без добавления неучтенного сырья внезапный рост производства продукции невозможен», — заявил он.

Гущанский рассказал, что все компании, у которых были выявлены нарушения, показывали повышенный риск по данным системы, и превентивные проверки позволили бы раньше убрать с рынка потенциально небезопасную продукцию.

Ранее, 22 июня, «Известия» сообщили, что Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции.

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