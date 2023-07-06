Роспотребнадзор выявил нарушения в маркировке и производстве молочной продукции

В производстве молочной продукции и ее маркировке в ряде регионов России выявлены нарушения. Об этом говорится в ответе Роспотребназдора главе Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олегу Павлову.

«Управлением Роспотребнадзора проведено выездное обследование в отношении изготовителя молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. По его результатам установлено, что по указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Также отсутствие производства было подтверждено сотрудниками прокуратуры Березовского», — говорится 6 июля в ответе службы, который имеется у «Известий».

Павлов обратился с соответствующим запросом в июне по итогам результатов исследования лаборатории «Молоко» Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности».

В полицию направлена информация для проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными, отметили в Роспотребнадзоре.

В Ставропольском крае по результатам обращения ОПИ объявлено предостережение ООО «Русмолоко». Ранее предприятию были вынесены постановления о назначении административных штрафов на сумму более 3 тыс. рублей, а также выданы предписания по прекращении действия декларации о соответствии и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Также управление Роспотребнадзора по Москве отобрало пробы у масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» (изготовитель ООО «7 Утра»), сливок ультрапастеризованных (изготовитель ООО «Сибмол»), масла сливочного соленого «Традиционное» (изготовитель ИП Николаев Н.А.).

В ответе уточняется, что у ООО «7 Утра» выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В их число вошли несоблюдение температурного режима, нарушение технологических операций, наличие обезличенной̆ продукции, нарушения маркировки.

По результатам лабораторных исследований продукции «Люблю молоко» было выявлено несоответствие товара по физико-химическим показателям. По всем фактам выявленных нарушений законодательства РФ управление Роспотребнадзора по Воронежской области принимает меры административного воздействия.

Директор по контрольной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Гущанский отметил, что в условиях моратория на проверки бизнеса необходимо активно применять индикаторы рисков для выявления подобных правонарушений.

«Одним из них является сопоставление объемов сырья, поступившего на предприятие из системы Россельхознадзора, и объемов выпущенной продукции из «Честного знака». Если между показателями расхождение, это должно становиться основанием для проверок бизнеса, потому что без добавления неучтенного сырья внезапный рост производства продукции невозможен», — заявил он.

Гущанский рассказал, что все компании, у которых были выявлены нарушения, показывали повышенный риск по данным системы, и превентивные проверки позволили бы раньше убрать с рынка потенциально небезопасную продукцию.

Ранее, 22 июня, «Известия» сообщили, что Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции.