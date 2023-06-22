Производителей молочной продукции проверят на наличие фальсификата

Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции. Ответ на имя депутата Госдумы Сергея Лисовского есть в распоряжении «Известий». Ранее парламентарий обратился в ведомство с информацией исследования Общественной потребительской инициативы (ОПИ), в котором содержатся протоколы лабораторных испытаний и заключения по ним, а также результаты внеплановых проверок.

В исследовании ОПИ (есть у «Известий») отмечается, что оно было проведено при помощи экспертов лаборатории «Молоко» Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности».

«Объектами лабораторных испытаний выступили молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей. Продукты исследовались на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности», — сообщается в документе ОПИ.

«В целях оперативного разрешения приведенных доводов оно [обращение депутата ГД] направлено прокурору Ставропольского края, а его копии — прокурорам Воронежской, Ивановской, Московской, Ростовской, Свердловской областей, города Москвы, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой РФ», — говорится в документе.

«Фальсификат может быть смертельно опасен. Это мы видели на недавнем примере отравлений сидром. Нелегальный оборот любого сырья может привести к страшным трагедиям. Надо отдать должное прокуратуре, что она очень оперативно поручила провести проверку по молочной продукции», — заявил «Известиям» Сергей Лисовский.

По его словам, также он получил ответ Россельхознадзора, который со своей стороны тоже проверит производителей.

«Зачастую такая фальсифицированная продукция появляется даже в федеральных торговых сетях. Сегодня введен мораторий на проверки бизнеса, но одно дело, когда мы не проверяем производство маек и носков, а другое — продукты питания», — пояснил депутат.

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Масло немасляное: производителей молочной продукции проверят на фальсификат