Устроивший взрыв в киевском суде подсудимый погиб

Подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв в здании районного суда в Киеве, погиб. Об этом в среду, 5 июля, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа (Корпуса оперативно-внезапного действия. — Ред.). Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского министерства.

Во время заседания Гуменюк предпринял попытку побега. Для этого он в конвойном помещении взорвал три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.

Спустя некоторое время в суде прогремел второй взрыв. Тогда из здания выбежал сотрудник полиции и потребовал освободить проезд для скорой помощи. На носилках вынесли двух человек.

Гуменюк обвинялся в том, что 31 августа 2015 года во время митинга возле Верховной рады он бросил боевую гранату в сотрудников национальной гвардии. В результате погибли четыре солдата, еще около 140 человек получили ранения.