На Украине сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде

Еще один взрыв прогремел в Шевченковском райсуде в Киеве. Об этом в среду, 5 июля, сообщает издание «Страна.ua».

«В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как отмечается, из суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы скорая помощь срочно проехала к зданию. Также из здания вынесли двух человек на носилках.

Ранее в этот день сообщалось, что обвиняемый в совершении теракта Игорь Гуменюк предпринял попытку побега из-под стражи в здании суда. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.

Гуменюк обвиняется в том, что 31 августа 2015 года во время митинга возле Верховной рады он бросил боевую гранату в сотрудников национальной гвардии. В результате погибли четыре солдата, еще около 140 человек получили ранения.