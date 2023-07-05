СМИ сообщили о взрыве в Шевченковском районном суде Киева

В Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв. Об этом 5 июля сообщил портал «Страна.ua».

«Обвиняемый Игорь Гуменюк, который под радой 31 августа 2015 года совершил теракт, предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника», — рассказал источник издания в Telegram.

Гуменюк обвиняется в том, что 31 августа 2015 года во время митинга возле Верховной рады он бросил боевую гранату в сотрудников национальной гвардии. В результате погибли четыре солдата, еще около 140 человек получили ранения.

Ранее, 10 апреля, подсудимый сбежал через окно из здания суда в Свердловской области, где ему должны были заменить условно-досрочное освобождение на лишение свободы. Житель Первоуральска Александр Колмаков он был дважды судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. На свободу он вышел в конце августа 2022 года.