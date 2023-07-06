Директор ювелирного холдинга рассказала о летних трендах в украшениях

Этим летом популярны украшения в тематике современных природных мотивов, геометрия, минимализм и бриллианты в огранке «багет». Об этом 6 июля «Известиям» рассказала директор по продукту ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

По ее словам, к любому летнему образу подойдут изделия в виде птиц — ласточек или колибри, украшения в виде бабочек или других крылатых насекомых, флористические мотивы — цветочные узоры или в виде лепестков.

Специалист отметила, что в этом сезоне остаются популярными кольца с акцентом на необычную форму. По словам Ракутиной, они будут сочетаться как с классическим и деловым стилем одежды, так и с романтическим и кежуал.

Модными в этом сезоне будут многослойные комплекты: серьги-хаггисы, пусеты, парные или одиночные серьги, а также каффы.

«Из каких материалов и с какими вставками выбрать изделие — зависит от ваших предпочтений, но более летний вариант — украшения с крупными цветными вставками, которые оживляют дизайн любого изделия. Оттенок вставки может быть как пастельный, так и яркий — главный цвет этого сезона малиново-красный», — сообщила Ракутина.

Она отметила, что летом можно поэкспериментировать с украшениями, сочетая одновременно несколько изделий: например, цепочек или браслетов. По мнению эксперта, эффектно будут смотреться несколько колец на одной руке или даже на одном пальце.

«Крупные украшения, длинные серьги с цепочками, вариации серег-конго, разные по форме и фактуре, но обязательно крупные по размеру — изделия для летнего гардероба каждой модницы», — подытожила Ракутина.

Ранее, 2 мая, персональный стилист Анна Орлова рассказала о сумках, модных этим летом. По ее словам, к основным трендам этого сезона относятся сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шоперы. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки. В моде и объемные полукруглые кросс-боди.