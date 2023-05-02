Стилист рассказала о модных летом 2023 года сумках и обуви

Правильно подобранная сумка и обувь делают образ трендовым, даже если он состоит из базовых вещей. Поэтому данные элементы гардероба являются самой прибыльной категорией в продажах премиальных марок. Об этом персональный стилист Анна Орлова рассказала во вторник, 2 мая.

Она назвала модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года.

«Сумка — главный женский аксессуар. Говорят, что в сумочке помещается вся жизнь женщины. Поэтому, конечно же, каждый сезон дизайнеры пытаются нас чем-то удивить», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

К основным трендам этого сезона относятся сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шоперы. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки. В моде и объемные полукруглые кросс-боди. Эксперт добавила, что дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, также можно использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать в образе тотальный принт сумки и других вещей.

«На подиуме появляются и микросумки и кошельки, но это уже, скорее, не сумка, а украшение», — сказала Орлова.

Стилист рекомендовала при подборе сумки ориентируясь на тренды, но при этом исходить из своих параметров, визуальной эстетики и образа жизни.

Что касается обуви, то в этом сезоне в моду уверенно возвращается острый мыс. Также актуальны высокая плоская платформа на открытой и на закрытой обуви и танкетка. Стилист рекомендовала обратить особенное внимание на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке.

Орлова отметила, что в моде босоножки на тонких ремешках и вообще различные ремешки и шнуровки.

«Перемычка на пальце, а также вьетнамки уместны в городских образах, а не только на пляже. Балетки как часть большого тренда ballet-core — особенно актуальны балетки с ремешком в стиле Мэри-Джейн или остроносые. Металлизированная обувь», — перечислила она.

Стилист добавила, что появилось два новых тренда: босоножки с колготками и колготки в тон образа. Также дизайнеры охотно используют аппликации, цветы, перья и необычные каблуки.

29 марта международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов рассказал, на какие цвета в одежде обратить внимание этой весной, передает НСН. По его словам, это может быть салатовый или приглушенно-зеленый цвет, а также оттенки розового цвета.