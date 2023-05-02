Реклама
Прямой эфир
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе
Здоровье
В России появился первый аппарат для проведения ПЭТ/МРТ
Происшествия
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%
Общество
Умер модельер Валентин Юдашкин
Мир
Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме
Спорт
Международная федерация дзюдо отказала восьми россиянам в участии в ЧМ
Мир
В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона
Общество
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая

Стилист рассказала о модных летом 2023 года сумках и обуви

Стилист Орлова назвала сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шоперы модными летом 2023 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правильно подобранная сумка и обувь делают образ трендовым, даже если он состоит из базовых вещей. Поэтому данные элементы гардероба являются самой прибыльной категорией в продажах премиальных марок. Об этом персональный стилист Анна Орлова рассказала во вторник, 2 мая.

Она назвала модели, которые будут в тренде весной и летом 2023 года.

«Сумка — главный женский аксессуар. Говорят, что в сумочке помещается вся жизнь женщины. Поэтому, конечно же, каждый сезон дизайнеры пытаются нас чем-то удивить», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

К основным трендам этого сезона относятся сумки в форме полумесяца и оверсайз сумки-шоперы. Также стоит обратить внимание на сумки-котомки и сумки-мешочки. В моде и объемные полукруглые кросс-боди. Эксперт добавила, что дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, также можно использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать в образе тотальный принт сумки и других вещей.

«На подиуме появляются и микросумки и кошельки, но это уже, скорее, не сумка, а украшение», — сказала Орлова.

Стилист рекомендовала при подборе сумки ориентируясь на тренды, но при этом исходить из своих параметров, визуальной эстетики и образа жизни.

Что касается обуви, то в этом сезоне в моду уверенно возвращается острый мыс. Также актуальны высокая плоская платформа на открытой и на закрытой обуви и танкетка. Стилист рекомендовала обратить особенное внимание на сандалии и эспадрильи на высокой джутовой танкетке.

Бум перепродаж: товары из-за границы стали массово заказывать у частников
Чем опасны для покупателей такие сделки и какая продукция пользуется особым спросом

Орлова отметила, что в моде босоножки на тонких ремешках и вообще различные ремешки и шнуровки.

«Перемычка на пальце, а также вьетнамки уместны в городских образах, а не только на пляже. Балетки как часть большого тренда ballet-core — особенно актуальны балетки с ремешком в стиле Мэри-Джейн или остроносые. Металлизированная обувь», — перечислила она.

Стилист добавила, что появилось два новых тренда: босоножки с колготками и колготки в тон образа. Также дизайнеры охотно используют аппликации, цветы, перья и необычные каблуки.

29 марта международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов рассказал, на какие цвета в одежде обратить внимание этой весной, передает НСН. По его словам, это может быть салатовый или приглушенно-зеленый цвет, а также оттенки розового цвета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023