Суд отправил начальника тыла МВД по Татарстану под арест до 4 сентября
Басманный суд Москвы отправил под арест до 4 сентября начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. Об этом 5 июля сообщила «Известиям» пресс-служба суда.
«Шакирову Рамилю Хадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.
Шакиров обвиняется в коррупции.
Накануне Московский городской суд продлил срок ареста фигурантам дела «трех генералов» Сергею Умнову, Алексею Семенову и Ивану Абакумову до 5 сентября. Уголовное дело было возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование проводится при полном содействии главка петербургской полиции.