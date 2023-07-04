Фигурантам дела «трех генералов» продлили арест до 5 сентября в Москве

Московский городской суд продлил срок ареста фигурантам дела «трех генералов» Сергею Умнову, Алексею Семенову и Ивану Абакумову до 5 сентября. До этого времени они пробудут в следственном изоляторе, сообщает в понедельник, 3 июля, источник «Известий».

Отмечается, что фигуранты могут обжаловать решение суда путем подачи апелляции в течение трех суток после вынесения постановления.

«На протяжении всего года я давал полные и правдивые показания, подкрепленные конкретными доказательствами моей полной невинности», — подчеркнул генерал Сергей Умнов свою невиновность на заседании суда.

Кроме этого, он отрицал причастность к автомобилю Toyota, который, по версии следствия, фигурант купил себе на деньги Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО.

«Я к автомашине не имею никакого отношения», — сказал Умнов, отметив, что документация, находящаяся в уголовном деле, подтверждает факт его непричастности.

Он добавил, что машина была куплена Фондом во время его служебного отъезда в Москву, его фамилия не была зафиксирована в карточках правонарушений, и он сам не попал на видео и фото дорожных и городских камер.

Умнов также сказал, что Фонд оказывал помощь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в соответствии со своим уставом, благодаря чему была снята нагрузка на федеральный бюджет. Он отметил, что ФЗ «О полиции» не запрещает получение финансирования от благотворителей, подчеркнув, что всё получаемое имущество ставилось на баланс.

Басманный суд Москвы 6 июля 2022 года арестовал Умнова, начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, экс-замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерала Ивана Абакумова и начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Мера пресечения была избрана сроком на два месяца.

Расследование проводится при полном содействии главка петербургской полиции.

Уголовное дело было возбуждено два года назад по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Тогда оперативники Управления собственной безопасности провели обыски в обособленных подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

В деле также фигурировал Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, который по документам занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. Выяснилось, что на протяжении многих лет все МРЭО города перечисляли в фонд средства якобы в благотворительных целях, однако на деле средства поступали на личные счета арестованных. Лишь по предварительным подсчетам, оборот одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям сообщила гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось лишь на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет очень сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.