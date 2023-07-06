Позитив и факт

Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла накануне ночью, стала фактически отчетом об экономическом положении страны после начала внешнего давления и ввода санкций.

С учетом завязанности России на рынки Евросоюза и финансовые инструменты США, а также технологической зависимости от западных подрядчиков и центров разработок главной задачей было перестроить финансовые, торговые и технологические потоки так, чтобы не остановить предприятия и одновременно вернуться к прежним темпам роста. Надо сказать, с большими сложностями, но в целом это удалось.

Если взять экономику в физических показателях, то она функционирует не так далеко от того, что было в доковидные и в первый послековидный год. Как заявил Михаил Мишустин, за пять месяцев 2023 года рост ВВП составил 0,6% и, «если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, <...> мы должны расти больше 2%» по итогам года.

В 2022-м экспорт нефти достиг 535 млн т, и это выше на 2% уровня 2021 года. В I квартале 2023-го ее продажа за границу стала рекордной с апреля 2020 года. А дальнейшее снижение физического экспорта будет связано скорее с обязательствами в рамках ОПЕК+, чем с ограничениями спроса.

Как правильно заметил Михаил Мишустин, восстанавливаются объемы внутренней торговли и даже в реальном выражении вырос объем подушевых зарплат.

В целом можно отметить и восстановление обрабатывающего сектора, что связано как с ростом выпуска военной продукции, так и с необходимостью замещения тех иностранных товаров, которые больше не поставляются.

То есть первый удар экономика выдержала, и здесь надо отдать должное правительству, которое оперативно реагировало на внешние и внутренние ограничения. Большую роль сыграло налаживание параллельного импорта, снижение пошлин на ввоз оборудования, сокращение контрольно-надзорного давления, расширение бюджетных расходов. Помог и случай — например, снятие ковидных ограничений в Китае.

Огромную роль сыграл бизнес, который продолжил работать на отечественном рынке: он помог наладить логистику, прежде всего морскую и автомобильную, и сохранить торговлю. Главный стимул работы предприятий — неплохая доходность, которую не стали ограничивать.

Однако посмотреть на это можно и с другой стороны. Восстановительный импульс имеет пределы, тем более — в условиях ограничения старой модели. Сырье приносит меньше прибыли, и опираться только на него опрометчиво.

Одновременно технологическая зависимость и невысокая конкурентоспособность российской продукции без принятия дополнительных мер будут снижать потенциал замещения импорта внутренним производством.

Именно поэтому президент на ПМЭФ и сказал про экономику нового типа — «экономику предложения». В ее рамках мы должны создавать диверсифицированный ряд продуктов, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предложение приводит к дальнейшему росту доходов и спроса, замыкая общий цикл роста. Однако для этого нужен целый ряд стимулирующих решений:

— повышение конкуренции и обеспечение свободы предпринимательства путем снижения доли госсектора, развития конкуренции на банковском рынке, декриминализации предпринимательской деятельности, «бесшовного» налогового перехода, кешбэка на отечественную продукцию;

— обеспечение доступных финансов для бизнеса через пересмотр роли ЦБ РФ, снижение ставки, послабление банковских нормативов, расширение «ломбардного списка», вовлечение индивидуальных инвесторов в проекты структурной перестройки;

— развитие транспортно-логистической, энергетической и иной инфраструктуры (Восточный полигон, коридор «Север – Юг», создание логистических перерабатывающих комплексов вблизи крупнейших магистралей);

— расширение предложения труда и обеспечение роста его производительности через программу переподготовки и развития кадров;

— создание единого координационного механизма для внешнеэкономической деятельности, обеспечение расчетов и кредитования в «мягких» и цифровых валютах, привлечение иностранных предпринимателей для открытия бизнеса в России с обеспечением анонимности и специальных налогов для совместных предприятий (например, с НДС 10%).

Так что можно сказать, что российская экономика действительно показала определенную устойчивость. И это не может не радовать: долгие годы считалось, что экономика не является сильным звеном.

Однако если у нас сейчас получилось, нельзя считать, что автоматически будет получаться и дальше. Предстоит большая работа по принятию очень серьезных решений для перехода к новой «экономике предложения».

Автор — исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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