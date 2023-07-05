Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена

Работа сайта и мобильного приложения Российских железных дорог (РЖД) восстановлена. Об этом 5 июля сообщили в компании.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», — говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

Специалисты отметили, что из-за хакерских атак и повышенной нагрузки на информационные ресурсы компании в их работе еще могут наблюдаться отдельные затруднения.

Ранее в этот день компания сообщила, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке.

Ранее сайт РЖД уже подвергался серьезным кибератакам, в частности, одна из них произошла 26 февраля. В компании тогда предупреждали, что в работе портала могут наблюдаться сбои.