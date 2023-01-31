Фасад останется: РЖД просят перестраивать вокзалы под контролем общественности

Компанию РЖД попросили учитывать мнение местных жителей при реконструкции вокзалов в российских городах. Соответствующее письмо главе РЖД Олегу Белозерову направил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Одним из поводом для обращения стала реакция горожан на планы обновления вокзала во Владимире. Проект предполагает замену оригинальной облицовки из белого камня на керамогранит и перестройку интерьеров. Ряд архитекторов уже высказали мнение, что в результате может быть утрачен исторический облик «любопытного образца архитектуры советского модернизма». В РЖД заявили, что все проекты реконструкции исторических зданий вокзалов проходят госэкспертизу и согласование с местными властями, а во Владимире состоится дополнительное обсуждение проекта на уровне общественных палат города и области.

Открытый формат

Реконструкция железнодорожных вокзалов в российских городах должна проводится с учетом мнения местных жителей, для этого следует выработать специальную процедуру, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов. В письме на имя гендиректора РЖД Олега Белозерова он предлагает, чтобы обсуждение проектов проводилось на площадках региональных и федеральной общественных палат с привлечением экспертов.

«Данный формат должен быть открытым и понятным, а представленные проекты — выноситься для обсуждения и внесения правок, чтобы не ставить людей перед фактом без возможностей корректировки», — говорится в обращении.

Сейчас планы реконструкции вокзалов согласовываются, как правило, только с региональными властями, отметил Илья Зотов в разговоре с «Известиями».

— Было бы правильно со стороны государства выстроить механизм участия общественности в таких процессах. Всё, что касается людей, было бы правильно обсуждать с жителями, — уверен он.

Практика проведения общественных слушаний оправдала себя и успешно применяется при реализации проектов строительство дорог, изменения жилой застройки, напомнил Илья Зотов.

Владимирский вокзал

Поводом для письма руководителю РЖД стали многочисленные обращения в Общероссийское объединения пассажиров и Общественную палату РФ жителей Владимира, Архангельска, Саратова и некоторых других городов — они обеспокоены ходом реконструкции местных вокзалов , отметил Илья Зотов.

Особенно острая дискуссия вокруг проекта реконструкции, по его словам, разворачивается во Владимире. Работы там запланированы на 2023 год. Обновленный вид местный вокзал должен получить к 2024 году — тогда будет отмечаться тысячелетие Суздаля и большинство туристов поедут в город именно через Владимир.

Горожан беспокоит, что в результате реконструкции построенный в 1975 году вокзал потеряет свою аутентичность, поскольку проект предполагает замену оригинальной облицовки из белого камня на керамогранит, а также полную перестройку интерьера.

«Жители просят сохранить внешний фасад здания, но значительно преобразить привокзальную площадь и создать комфортные выходы к платформам», — указано в письме Общероссийского объединения пассажиров на имя главы РЖД. Там же отмечается, что «нынешняя представленная концепция не отвечает запросам горожан».

В защиту оригинального облика вокзала выступили и эксперты. Так, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева и архитектор Сергей Чобан написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность судьбой здания.

— Вокзал — интересный и любопытный образец архитектуры советского модернизма. Мы ни в коем случае не можем и не должны выделять, что из наследия ценно, а что нет. Сегодня это никем не воспринимается, а завтра — международно признанный шедевр. Сколько всего так уже утрачено? — пояснила «Известиям» Елизавета Лихачева.

Открытое письмо архитекторов в защиту здания вокзала подписали более 4,7 тыс. человек.

Обсуждение будет

В связи с обращениями жителей, концепцию реконструкции вокзала рассмотрят на расширенном заседании Общественной палаты Владимирской области, заверили «Известия» в пресс-службе РЖД. К обсуждению привлекут членов Общественной палаты Владимира, архитектурное сообщество, представителей РЖД и проектного института, сообщили в компании.

При этом, как выяснили «Известия», 30 января прошли предварительные слушания на общем заседании профильных комиссий Общественных палат Владимира и Владимирской области. Их участники поддержали первоначальный проект РЖД с оговоркой, что требуется доработка привокзальной площади.

Вопрос сохранения аутентичных фасадов и белокаменной отделки не нашел поддержки среди членов комиссии общественных палат, подтвердил «Известиям» сооснователь общественного движения «Владимир будущего» Артем Черней.

— РЖД уверяет, что специально для нашего вокзала разработают армированный керамогранит, который будет максимально повторять цвет и фактуру белого камня. Обещают, что раскладка будет идентична оригинальной, а специальная система крепления сделает швы невидимыми. Ждем представления новых образцов, — рассказал он.

Портал в город

— Вокзал — это не просто здание, это вход, портал, репрезентация города миру. Через него мы попадаем в город и через него же уезжаем, — пояснил «Известиям» архитектор Николай Лызлов.

Поэтому реконструкция таких объектов должна начинаться с общественных обсуждений, следует учитывать мнение как профессионалов, так и простых горожан, считает эксперт.

Общественность может и должна высказываться по поводу сохранения памятника или любого другого архитектурного объекта, согласна Елизавета Лихачева.

— Мы зачастую очень пренебрежительно относимся к собственному архитектурному наследию. Это следствие того, что мы так относимся и к своей истории. Нам часто кажется, что у нас нет полноценной архитектуры, поэтому что-то можно спокойно снести и построить на его месте новое, — подчеркнула она.

Есть удачные примеры реконструкции вокзалов с сохранением их аутентичного облика, отметил Николай Лызлов.

— Сейчас стало местом паломничества здание железнодорожного вокзала в городе Иваново. Все, кто сколько-нибудь интересуется архитектурой, туда уже съездили. Там тоже советская архитектура, и это прекрасный пример того, как нужно относиться к своему прошлому, — рассказал эксперт.

Также он обратил внимание на реконструкцию Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.

При реконструкции вокзалов проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, подтверждающую соответствие проекта действующим требованиям законодательства, заверили в пресс-службе РЖД.

При этом компания взаимодействует с региональными властями в том числе по согласованию проектов реконструкции вокзальных комплексов, являющихся памятниками архитектуры.

Публичные или общественные слушания проводятся в случаях, определенных Градостроительным кодексом РФ, добавили там. В обсуждении некоторых проектов участвуют специалисты федеральных органов исполнительной власти и общественных советов.