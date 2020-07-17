Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов

В России хотят сохранить исторический облик всех городов и поселений. Минстрой разработал законопроект, который предполагает требования к архитектурным решениям при строительстве любых новых зданий , рассказали «Известиям» в ведомстве. Девелоперов обяжут соблюдать требования в том числе к цвету фасада, размеру окон и высоте потолков. Сейчас норма распространяется только на охраняемые объекты — отдельные здания или градостроительные ансамбли. Поэтому рядом с памятниками может появиться строение другого стиля, что приводит к хаотичному формированию городской среды и нарушению исторического облика.

Взвешенный подход

Действующее сегодня законодательство не предусматривает обязательных требований к архитектурным решениям для строительства или ремонта зданий, за исключением охраняемых объектов. Это приводит к хаотичному формированию городской среды и нередко к нарушению исторически сложившегося облика города, рассказали «Известиям» в Минстрое.

Поэтому ведомство разработало проект поправок в Градостроительный кодекс РФ. Они позволят региональным властям расширить правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требованиями к внешнему облику зданий. Для разных городских территорий будет устанавливаться свой регламент. Могут оговариваться допустимая высота первых этажей, процент остекления и цветовой спектр фасадов, расстояние между входами (минимальный шаг) и т.д.

о1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Министерство культуры РФ согласовало законопроект в представленной Минстроем редакции, сообщили «Известиям» в Минкультуры. Документ отправлен для рассмотрения на заседании рабочей группы правительства по реализации «регуляторной гильотины», копия законопроекта есть в распоряжении «Известий».

В целом действующие ПЗЗ предусматривают три основные характеристики: тип здания, его высоту и габариты — общую площадь. Внешний вид строений, по сути, никак не контролируется, рассказала руководитель проектной группы бюро Wowhaus Татьяна Старченко. Обязательные требования к нему есть только для объектов культурного наследия или с охранным статусом, отметил генеральный директор «КТБ Проект» Александр Луценко. Это могут быть отдельные здания или градостроительные и архитектурно-ландшафтные ансамбли, уточнила Татьяна Старченко.

— Действующих правил землепользования и застройки недостаточно для создания комфортной городской среды. Например, в странах с развитой системой градорегулирования требования включают в себя несколько сотен пунктов, в ПЗЗ же многих городов России таких характеристик не более десяти, — сказала руководитель подразделения «Градостроительство» фонда «Дом.РФ» Ксения Титова.

Поскольку предмет тщательной охраны только отдельные объекты, зачастую архитекторы строят рядом с ними неуместные здания. В итоге, хотя формально памятники и не уничтожаются, разрушается общее впечатление от всей улицы или даже квартала, рассказал архитектор Максим Атаянц.

о5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Основное правило модернизма, которым руководствуются архитекторы последнее столетие, — это отрицание ценности прошлого и создание максимально резкого и непохожего на его фоне. Нередко архитекторы начинают паразитировать на контексте — стремятся создать максимально скандальные, а значит, выигрышные проекты , — пояснил Максим Атаянц.

Градостроительные сорняки

В числе самых ярких примеров «неудачной имплантации» в Москве — ТЦ «Наутилус» на Лубянке, который очевидно диссонирует с окружающей застройкой, высказал мнение генеральный директор компании We Know Александр Галицын.

Подобные градостроительные ошибки испортили аутентичность многих региональных городов. Например, в одном из исторических районов Томска (Татарская слобода и прилегающие к ней улицы) деревянные дома зажаты современными постройками, рассказал он.

С 2006 года в Санкт-Петербурге разгорался скандал из-за планов строительства довольно неоднозначного комплекса — делового «Охта Центра» с башней высотой 396 м. Проект вызвал бурную полемику среди горожан, которые опасались, что он испортит историческую панораму Северной столицы. В итоге в 2010 году его перенесли в Лахту, переименовав в «Лахта Центр» (первая очередь была сдана в 2018 году). Это удалось сделать только благодаря огромному резонансу в обществе и профессиональной среде, напомнила Татьяна Старченко.

о2 «Лахта Центр» Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Немало шума наделал недавно проект застройки Бадаевского завода в Москве, который предполагает строительство здания на 35-метровых колоннах над историческими промышленными корпусами. 14 июля проект был утвержден Москомархитектурой. Правда, как пояснили «Известиям» в Capital Group (девелопер проекта), «исторические здания сохраняют прямую связь с рекой и просматриваются со стороны набережной».

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал «Известиям», что в Москомархитектуре каждым отдельным зданием занимается регламентная комиссия, для знаковых проектов приглашается к обсуждению профессиональное сообщество в лице Архсовета.

— Мы работаем с ЮНЕСКО, обсуждаем все проекты широчайшим образом. То же касается проекта застройки Бадаевского завода, который хорошо оценили эксперты, — отметил он.

Гармоничные отношения

Законопроект вводит дополнительный регламент к ПЗЗ — объемно-пространственный. Если регламенты будут разрабатываться при участии экспертов по градостроительству и сохранению культурного наследия, а после утверждаться на открытых слушаниях, то исторический облик городов действительно сохранится — появление нарушающих его зданий будет, вероятно, исключено, полагает Татьяна Старченко.

Особенно важны новые правила для небольших городов с хорошим туристическим потенциалом, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Гармоничное соотношение зданий — один из главных принципов в градостроительстве. Но в последнее время из-за активной стройки он зачастую нарушается, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В Москве сегодня девелоперы, как правило, проявляют сознательность, но в регионах — пока нет, добавил он. Чтобы поднять там планку до столичного уровня, как раз и требуются дополнительные правила, отметил управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Новые требования могут привести к увеличению сроков согласования проектов, но задержка вряд ли будет существенной, считает он. Правда, дополнительные ограничения могут повысить себестоимость строительства, добавил Александр Галицын.