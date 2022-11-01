Город будет: программа «Архитекторы.рф» выпустила четвертый поток специалистов

Вот уже четвертый год в России реализуется программа «Архитекторы.рф». В этом году обучение по ней завершили 103 молодых специалиста из 55 регионов России. О том, как инициатива «ДОМ.РФ» помогает регионам развиваться, рассказывают «Известия».

Карьерный лифт для архитектора

Комплексное планирование городской среды, развитие современной инфраструктуры, эстетика урбанизма, комфорт и удобство горожан — все эти понятия активно внедряются сегодня в жизнь и быт россиян. Муниципальные службы совместно с архитекторами создают новые городские пространства для работы и отдыха, меняют облик населенных пунктов ради удобства жителей, внедряют современные тенденции в градостроительстве. Для поддержки этих процессов Фонд «ДОМ.РФ» с 2018 года реализует программу «Архитекторы.рф». Ее участники — молодые специалисты, которые за почти полгода учебы получают большой объем новых знаний, обмениваются опытом с коллегами, изучают их достижения и рассказывают о собственных, расширяя свои профессиональные горизонты и обретая уверенность в своих силах. Главная цель программы — не только повысить профессиональный уровень молодых архитекторов и специалистов по городскому планированию, но и создать общероссийское профессиональное сообщество, основу для распространения лучших практик по всей стране.

«Сегодня каждый проект благоустройства востребован жителями регионов — людям нужны новые общественные пространства, современные и доступные для семейного отдыха парки, — говорит генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. — "Архитекторы.рф" — это не только образовательная программа, это и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Проектировщики, архитекторы, государственные и муниципальные служащие получают знания о самых передовых и успешных урбанистических практиках, учатся комплексному подходу к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия».

Город будет Фото: «Архитекторы.рф»/Михаил Яркеев

В октябре этого года «Архитекторы.рф» выпустили уже четвертый поток молодых специалистов, прошедших комплексную мультидисциплинарную учебную программу. В нем приняли участие 103 специалиста из 55 российских регионов. Всего же за четыре года существования программы обучение прошли 405 человек из 73 регионов. Чтобы попасть в программу, молодым архитекторам и специалистам по городскому планированию приходится выдержать конкурс и видеоинтервью. Потом — несколько месяцев учебы, сочетающей в себе лекции ведущих экспертов отрасли, круглые столы, семинары, ознакомительные поездки в другие города для знакомства с лучшими отечественными и международными практиками по созданию комфортной городской среды. Но результат того стоит.

Для молодых специалистов программа становится не только источником профессиональных знаний, но и мощным карьерным лифтом. Для руководителей городов и регионов участие в программе — своеобразный «знак качества», подтверждение профессиональной компетентности. Перед выпускниками программы открыты двери органов власти, местного самоуправления, центров компетенций и иных организаций, связанных с городским планированием. Карьерные успехи выпускников программы «Архитекторы.рф» прошлых лет впечатляют. Выпускники программы работают на позициях главных архитекторов: Воронежской и Омской областей, Краснодарского края, Анапы, Ноябрьска, Новороссийска и других. Да и среди выпуска-2022 уже в процессе учебы 9 участников сменили работу, а трое получили повышение: так, Зурия Мендалиева стала заместителем министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, Бахтияр Улаев был назначен заместителем главы города Махачкала, а Маргарита Смердова заняла пост главного художника Новосибирска.

Город будет Фото: «Архитекторы.рф»/Михаил Яркеев

Впрочем, в последние годы на программу «Архитекторы.рф» все чаще приходят не за карьерой. Подавляющее большинство нынешних выпускников — успешные состоявшиеся специалисты. Достаточно сказать, что уже в прошлом году через программу прошли 6 главных архитекторов городов и областей, а в этом году их было уже 13. Их цель — получить знания, которые позволят им менять к лучшему свои регионы и помогать в этом коллегам. Так, многие участники программы «Архитекторы.рф» участвуют в создании и работе центров компетенций в сфере градостроительства, с их участием созданы и работают подобные центры в таких регионах, как Республика Удмуртия, Ростовская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан.

От теории — к практике

Четвертый поток обучающего курса продолжался 7 месяцев и состоял из 5 модулей. Два из них — первый и завершающий — проходили очно в Москве. Региональный модуль охватил десять российских городов — Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Сысерть, Казань, Зеленодольск, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Нижний Новгород. Разделившись на группы, участники программы отправились каждый по своему маршруту изучать развитие городской среды, опыт последних лет и лучшие практики российских регионов, выслушивая пояснения экспертов, сопоставляя, сравнивая и примеряя к насущным потребностям своих городов и областей. Еще один модуль — международный: в его рамках часть слушателей посетила Стамбул и Измир в Турции, остальные побывали в армянских Гюмри, Дилижане и Ереване, изучая и осваивая опыт соседей. Всего участники четвертого потока побывали на 123 образовательных экскурсиях, прослушали 48 лекций, совершили 13 визитов в архитектурные бюро.

Город будет Фото: «Архитекторы.рф»/Михаил Яркеев

Финальный очный модуль в Москве стал презентацией учебных проектов и подведением итогов программы. Тут уже сами слушатели разговаривали с аудиторией, состоявшей из коллег и экспертов, анализируя актуальные проблемы городского планирования и намечая пути их решения. Для этого еще во время учебы слушатели разделились на 21 группу, для каждой из которых была предложена 21 тема себя тему учебной работы и провела ее глубинный анализ, по итогам сформировав свои выводы и предложения. Спектр тем выпускных работ оказался самым широким — от комплексного развития территорий жилой застройки до устройства внутренних помещений лечебных учреждений на основе доказательного дизайна, от дизайн-кодов для городов до регулирования жилищного строительства в пригородных зонах. И хотя руководители программы не раз подчеркивали, что выпускные работы носят чисто учебный, теоретический характер, в каждой из них было заметно стремление выпускников проанализировать и решить насущные проблемы градостроительства собственных регионов. Так, проектом эффективной и комфортной организации больничных пространств участники уже заинтересовали один из регионов — и, вполне возможно, в ближайшие месяцы учебная работа превратится в полноценный пилотный проект.

Работу каждой группы курировал тьютор — опытный специалист из числа выпускников прошлых потоков. Так, работу группы, разрабатывавшей предложения по адаптации прибрежных территорий, подвергающихся сезонным затоплениям, курировал Алексей Арушанян, выпускник программы 2020 года и автор проекта «Мой залив», который реализуется вот уже два года на Кольском полуострове, в Мурманске. А началось все с такой же выпускной работы, которую Алексей Арушанян посвятил развитию в Мурманске открытых городских пространств с видом на морскую акваторию. Присутствовавший на защите проекта губернатор Мурманской области Андрей Чибис заинтересовался проектом — и пригласил молодого специалиста к совместной работе по его реализации.

Город будет Фото: «Архитекторы.рф»/Михаил Яркеев

Результатом стала реализация проекта «Мой залив», в рамках которого в Мурманске была создана система площадок с видом на залив, превратившая когда-то неухоженные территории в удобные, спокойные общественные пространства для отдыха и досуга местных жителей. Не менее удачной оказалась история многих других проектов, созданных выпускниками программы. Один из них — «Карта сокровищ Бугульмы» в Татарстане, сеть велосипедных маршрутов, объединивших исторические и природные достопримечательности города, которую создал выпускник 2021 года Артем Цокур. А выпускник 2020 года Артур Ларионов создал проект ландшафтного парка вдоль реки Исеть между Екатеринбургом и Каменск-Уральским, который сегодня стал одной из местных достопримечательностей. Возможно, пройдет еще пара лет — и идеи нынешних выпускников также будут реализованы на практике.

Именно о важности практической составляющей работы архитекторов напомнил выпускникам в своем напутственном слове Виталий Мутко. «Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной горсреды — задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а "ДОМ.РФ" как Институт развития продолжит подготовку кадров, готовых решать её на высоком профессиональном уровне», — сказал он.

Вперед, к творчеству

Некоторые выпускники четвертого потока программы «Архитекторы.рф» в своих итоговых работах взялись за решение проблем, связанных с собственной профессиональной деятельностью. Ведь чем эффективнее будет построена работа городских архитекторов, чем больше дверей будет перед ними открыто, тем, в конечном итоге, быстрее будет совершенствоваться городская среда. Так, в 2021 году было проведено масштабное исследование проблем, с которыми сталкивается главный архитектор города. Одной из проектных групп досталась эта тема для своей выпускной работе. Итогом их труда стал прототип «Справочника главного архитектора», где уже сейчас представлены результаты исследования российского управленческого опыта главных архитекторов, проведенного слушателями программы в формате опросов и экспертных интервью, а также анализ аналогичных структур за рубежом. Этот материал, в первую очередь будет полезен действующим главным архитекторам, а также претендентам на эту должность.

Город будет Фото: «Архитекторы.рф»/Михаил Яркеев

Много вынесли участники программы и из межличностного общения с коллегами. «На программе я познакомился с сотней супер-специалистов, и их опыт я использую для своего города», — говорит Алексей Емелюков из Иркутска. С ним согласна и Маргарита Смердова из Новосибирска. «Программа дала мне очень многое, но в первую очередь, наверное, следует упомянуть великолепное профессиональное сообщество, — говорит она. — Это просто здорово — когда вокруг тебя находятся 100 человек, горящих своим делом, желающих развивать свои города. Конечно, это вдохновляет. Ну и, конечно, профессиональный опыт, возможность посмотреть очень интересные реализованные проекты, создать свою собственную работу, развить навыки работы в команде — все это, безусловно, пригодится в работе».