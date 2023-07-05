Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке

Сайт Российских железных дорог (РЖД), а также мобильное приложение компании подверглись массированной хакерской атаке. Об этом 5 июля предупредили в РЖД, извинившись за доставленные неудобства.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, добавили в пресс-службе. Приобрести там билеты можно в обычном режиме.

До этого сайт РЖД подвергался серьезным кибератакам 26 февраля. В компании тогда предупреждали, что в работе портала могут наблюдаться сбои.