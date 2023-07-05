Зарезавшего и выбросившего из авто девушку в Самаре арестовали на два месяца

Обвиняемого в убийстве девушки в Самаре арестовали на два месяца. Об этом в среду, 5 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Избрать в отношении обвиняемого <…> уроженца города Самары, гражданина Российской Федерации меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 3 сентября включительно», — зачитал решение судья.

Инцидент произошел 3 июля. Девушку 1989 года рождения с перерезанным горлом выбросили из машины. По словам очевидца Егора Беляева, в тот момент она была еще жива. Молодой человек нащупал пульс, прохожие и медики пытались привести пострадавшую в сознание, но спасти ее не удалось.

Другая свидетельница ЧП запомнила марку и номер авто, на котором скрылся злоумышленник, и передала эту информацию в полицию.

Спустя время в другой части города — в 4 км от того места, где бросили погибшую, — был найден ее автомобиль.