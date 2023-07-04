Очевидец рассказал о попытках спасти выброшенную из машины в Самаре женщину

Прохожие и медики пытались помочь раненой женщине, которую выбросили из салона автомобиля в Самаре. Об этом рассказал «Известиям» местный житель Егор Беляев.

По словам очевидца, инцидент произошел в послеобеденное время: на глазах у людей из машины выбросили женщину с перерезанным горлом. В тот момент Егор прогуливался неподалеку и одним из первых оказался на месте преступления. Сначала он подумал, что женщину сбил автомобиль.

«Смотрю, лежит девушка. <…> Лужи крови: одна под ней, другая рядом находится. <…> Подхожу ближе, проверяю пульс: пульс есть у нее», — поделился молодой человек.

Позже он помогал врачам скорой помощи делать потерпевшей прямой массаж сердца, однако спасти женщину не удалось. Между тем другая свидетельница запомнила марку и номер машины, на которой скрылся злоумышленник, и передала всю информацию правоохранителям.

Предполагается, что именно этот автомобиль впоследствии обнаружили в 4 км от места, где выбросили женщину.

Отмечается, что Куйбышевский межрайонный следственный отдел города Самары СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело об убийстве. Как уточнили правоохранители, погибшей оказалась местная жительница 1989 года рождения. К расследованию подключились сотрудники регионального подразделения ГУ МВД.