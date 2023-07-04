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Очевидец рассказал о попытках спасти выброшенную из машины в Самаре женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прохожие и медики пытались помочь раненой женщине, которую выбросили из салона автомобиля в Самаре. Об этом рассказал «Известиям» местный житель Егор Беляев.

По словам очевидца, инцидент произошел в послеобеденное время: на глазах у людей из машины выбросили женщину с перерезанным горлом. В тот момент Егор прогуливался неподалеку и одним из первых оказался на месте преступления. Сначала он подумал, что женщину сбил автомобиль.

«Смотрю, лежит девушка. <…> Лужи крови: одна под ней, другая рядом находится. <…> Подхожу ближе, проверяю пульс: пульс есть у нее», — поделился молодой человек.

Позже он помогал врачам скорой помощи делать потерпевшей прямой массаж сердца, однако спасти женщину не удалось. Между тем другая свидетельница запомнила марку и номер машины, на которой скрылся злоумышленник, и передала всю информацию правоохранителям.

Предполагается, что именно этот автомобиль впоследствии обнаружили в 4 км от места, где выбросили женщину.

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Отмечается, что Куйбышевский межрайонный следственный отдел города Самары СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело об убийстве. Как уточнили правоохранители, погибшей оказалась местная жительница 1989 года рождения. К расследованию подключились сотрудники регионального подразделения ГУ МВД.

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