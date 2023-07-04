Женщину с перерезанным горлом на ходу выбросили из автомобиля в Самаре

В Самаре неизвестный выбросил из салона автомобиля женщину с перерезанным горлом. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Водников. Черный внедорожник затормозил около одного из домов, после чего водитель выбросил раненую женщину на проезжую часть и скрылся.

Отмечается, что, когда прохожие вызывали скорую, потерпевшая была еще жива, однако очень скоро умерла из-за серьезной кровопотери.

По факту случившегося Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как уточнили правоохранители, погибшей оказалась местная жительница 1989 года рождения. В этот же день в другой части города был обнаружен автомобиль, предположительно, принадлежавший ей.

К расследованию подключились сотрудники регионального подразделения ГУ МВД. Выясняются обстоятельства случившегося, а также проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что в подъезде многоквартирного дома в Калуге было найдено тело убитой женщины. По версии следствия, нападавший нанес ей пять ножевых ранений в область жизненно важных органов, после чего облил труп воспламеняющей жидкостью и поджег.