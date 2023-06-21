В Калуге в подъезде жилого дома убили и сожгли женщину

В подъезде многоквартирного дома в Калуге найдено тело убитой женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Предварительно установлено, что 20 июня 2023 года в подъезде дома по улице Кибальчича 38-летний мужчина нанес почти незнакомой женщине пять ножевых ранений в область жизненно важных органов. Потерпевшая скончалась на месте.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленник облил тело женщины воспламеняющей жидкостью и поджег», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемый задержан, пишет газета «Весть». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Городская прокуратура поставила ход расследования на контроль. Все обстоятельства убийства устанавливаются.

20 июня сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, убившего возлюбленную. Он нанес девушке 247 ножевых ранений.