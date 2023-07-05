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Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
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Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году

Голикова: Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В 2022 году Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Помимо республики, еще у восьми регионов также не получилось уменьшить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. На это указала в среду, 5 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — сказала она в ходе 548-го заседания Совета Федерации.

Помимо Хакасии, Голикова упомянула Ингушетию, Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику, Калмыкию, Республику Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургскую область и Ненецкий автономный округ.

Согласно подсчетам, за прошедший год из-за черты бедности вышли 1,7 млн граждан России. Голикова подчеркнула, что в этом году ожидается большее снижение этого уровня благодаря введению единого пособия для семей. Материальную помощь получают около 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в стране, заключила вице-премьер.

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Кроме того, в ходе совещания Голикова сообщила, что за счет развития социального казначейства за последние два года повысилась эффективность мер, направленных на снижение бедности. Данным механизмом охвачено 35 млн человек. По ее словам, более 60% всех пенсий назначено в беззаявительном порядке, а также в России выплачено 22 млн пособий.

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